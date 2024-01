Un bus TEC rate son virage et effectue une sortie de route à cause du verglas à Ham-sur-Heure-Nalinnes

Un bus de la société TEC a eu un accident de la route ce lundi matin rue de Marcinelle, vers 10h45, alors qu'il circulait entre Marcinelle et Ham-sur-Heure-Nalinnes, nous rapporte notre correspondant local Fabian Van Hove.

Le véhicule a pris un virage assez serré et a glissé à cause de plaques de verglas. Il a effectué une sortie de route et s'est retrouvé dans le ravin... coincé. Une dépanneuse a dû venir le sortir de là.