Rajae Maouane et Gilles Vanden Burre têtes de la liste Ecolo-Groen au fédéral à Bruxelles

Rajae Maouane et Gilles Vanden Burre entendent se mobiliser "autour d'un projet commun rassembleur pour accélérer la transition écologique et solidaire, pour un avenir plus vert et plus juste".

"Notre projet rassembleur pour une société apaisée est essentiel à l'heure où les extrêmes sont à nos portes", a ainsi commenté l'actuelle co-présidente du parti.