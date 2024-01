Raoul Hedebouw, futur Premier ministre, est-ce envisageable? "Moi, je suis là pour la lutte des classes, pas la lutte des places"

Sur le plateau, nos spécialistes politiques sont revenus sur un résultat marquant de notre sondage RTL info/Ipsos/Les Puncheurs : pour 21% des interrogés, Raoul Hedebouw ferait un bon Premier ministre. On le sait, le PTB a le vent en poupe à Bruxelles et est toujours bien placé en Wallonie. En Flandre, le parti communiste tente de se faire connaître "pour barrer la route à la NVA et au Vlaams Belang", comme l'explique Raoul Hedebouw. "Je ne veux pas qu'ils fassent 50% en juin prochain".

Ce mercredi, Raoul Hedebouw était l'invité spécial des Puncheurs, le premier des six présidents de partis qui passeront devant Martin Buxant et Christophe Deborsu dans le "ring politique" de RTL, à l'approche des élections de juin prochain.

De ce fait, nos chroniqueurs ont posé la question : le poste de Premier ministre intéresserait-il Raoul Hedebouw ? "Ce n'est pas une ambition personnelle, car cela, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis là pour la lutte des classes, pas pour la lutte des places", lance le président du PTB. "On veut participer à un gouvernement", répond-il aux détracteurs qui pointent du doigt le parti comme voulant rester éternellement dans l'opposition. "Mais pour cela, il faut une politique de rupture. Il faut que les autres partis acceptent déjà de parler avec nous".

Raoul Hedebouw est donc clair sur la question : "Le poste de Premier ministre, ce n'est pas une priorité. On verra bien, mais nous voulons rentrer dans un gouvernement". Et pour ce faire, il a une condition : "Par exemple, la retraite doit rester à 65 ans et ne pas passer à 67 ans, comme c'est prévu. C'est un engagement, on veut faire reculer l'élite politique qui trouve normal de devoir travailler jusqu'à cet âge-là".