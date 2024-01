"Dangereux" pour certains, "prêt à prendre des mesures qui fâchent" pour d'autres: voici les résultats de notre sondage sur Raoul Hedebouw

Premièrement, le président du PTB est, parmi les 6 présidents des 6 partis principaux du sud du pays, le 5e président ou co-président le plus connu. Tout d'abord, les Wallons le connaissent mieux que les Bruxellois et il est plus connu des hommes que des femmes.

Mais selon notre sondage, il est, en revanche, le président le plus connu dans la province de Luxembourg. Par contre, et c’est plus étonnant, parmi les personnes interrogées, pour ceux qui ont une proximité avec le PTB, il n'est que le 2e président le plus connu. Derrière, et ça risque de ne pas lui faire plaisir, le socialiste Paul Magnette.



De manière plus précise, Raoul Hedebouw est "prêt à prendre des mesures impopulaires si nécessaire" selon 45% des personnes interrogés qui le connaissent.



En revanche, pour 40% des personnes sondés, Raoul Hedebouw est "dangereux pour la démocratie". Enfin, question patron de gouvernement : 21% des sondés pensent qu'il ferait un bon Premier ministre. Le profil le plus convaincu par ceci serait un Liégeois entre 18 et 34 ans qui travaille. Le président du PTB a une très bonne cote auprès des travailleurs, tandis qu'il séduit beaucoup moins les étudiants, et ce, partout dans le pays.

En revanche, que ce soit en Wallonie ou à Bruxelles, seulement 19% des sondés pensent que Raoul Hedebouw est un homme de parole et "tient ses promesses".

Pour rappel, les Punchers avec Raoul Hedebouw, c'est ce mercredi soir, dès 19h25 sur RTL-TVI.