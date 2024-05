Régime de sécurité renforcée pour les dirigeants d'organisations criminelles incarcérés

Le système existe déjà pour les détenus présentant un grave danger pour leurs codétenus et le personnel pénitentiaire. Il est également appliqué aux membres de réseaux terroristes pour éviter la radicalisation au sein des prisons. Les personnes placées sous ce régime ne peuvent pas participer à des activités de groupe et leurs visites et appels téléphoniques sont davantage limités. Leur correspondance est également surveillée.

Ce système suppose "plus d'isolement, plus de contrôle et moins d'intimité". Il peut être imposé aux détenus soupçonnés ou condamnés pour avoir dirigé une organisation liée au crime organisé ou au trafic de drogue