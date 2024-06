Rousseau: "Si c'est pour économiser sur les soins de santé, pas la peine de nous appeler"

Vooruit est, après la N-VA et le Vlaams Belang, le troisième parti à être sorti vainqueur des élections en Flandre. Les socialistes semblent détenir la clé tant pour la formation du gouvernement flamand que fédéral, mais "pour nous, le contenu prime", a précisé Rousseau. "Je lis dans de nombreux programmes qu'on voulait économiser de l'argent sur les soins de santé. Si c'est pour cela, alors ce n'est même pas la peine de nous appeler", a-t-il déclaré. Les Flamands ne le souhaitent pas non plus, a souligné M. Rousseau, car ils ont voté pour le Vooruit et le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke.

Pour Conner Rousseau, le président de la N-VA Bart De Wever pourrait devenir Premier ministre, même si en soi cela semble contre-nature pour un nationaliste flamand qui veut scinder le pays. "Il est intelligent et a obtenu de bons résultats aux élections, mais il vaudrait peut-être mieux qu'il devienne d'abord ministre-président (en Flandre, ndlr)".