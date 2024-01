Des agriculteurs réclament la démission de la ministre Tellier: "Cibler les mesures environnementales est un peu facile"

Saskia Bricmont était l’invitée de Bel RTL matin. Au micro de Martin Buxant, l’eurodéputée Ecolo a réagi au mouvement de grogne lancé par les agriculteurs qui réclament notamment des prix décents pour leur production.



Certains agriculteurs qui bloquent les routes depuis dimanche soir demandent la démission de la ministre wallonne Ecolo de l’environnement Céline Tellier. "Cibler les mesures environnementales est un peu facile", estime Saskia Bricmont, "surtout quand cela vient de ceux qui ont mené ces politiques depuis 20 ans. Ma question aux agriculteurs, c’est : Comment pouvez-vous encore faire confiance à ceux qui pendant 20 ans ont prôné les accords de libre-échange, mais qui ont des catastrophes sociales et environnementales, ici comme là-bas".

Vous ciblez Les Engagés?



Tout à fait et leur groupe politique au niveau européen. Ils avancent avec un rouleau compresseur par rapport à ces politiques. Les agriculteurs ont fait confiance à des partis qui ne les représentent pas et qui ne défendent pas leurs intérêts. Les agriculteurs, eux-mêmes, reconnaissent la nécessité des mesures environnementales mais elles ne doivent pas être un vernis ou un sparadrap sur des politiques moribondes qui appartiennent au passé et qui doivent être fondamentalement rénovées. On attend des groupes majoritaires qu’ils soient présents aussi dans l’agenda de la réforme de la politique agricole commune en Europe.



Vous comprenez le blocage des routes pas les agriculteurs? La désobéissance civile, ça peut aller jusqu’où? On peut enfreindre une loi pour défendre sa cause?



Je pense que le blocage des routes et d’autres formes d’action, les grèves, les actions climatiques, sont des formes de désobéissance civile, c’est le droit d’expression. A un moment donné, quand la colère est grande, les secteurs ne sentent pas représentés par les politiques. La limite à la désobéissance civile, c’est de rester pacifiste, de ne pas rentrer dans la violence, la dégradation de biens publics. Pour moi, jeter de la soupe sur une vitre de tableau, ce n’est pas dégrader les biens publics. C’est une autre manière d’attirer l’attention et je pense que la colère est légitime et elle est celle que l’on partage avec les agriculteurs depuis 20 ans en critiquant la politique agricole et commerciale.