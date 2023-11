Sophie Wilmès en deuil: son mari est décédé

Triste nouvelle pour Sophie Wilmès. L'ancienne Première ministre belge a perdu son mari, comme nous l'a confirmé un porte-parole de son parti, le MR. Atteint d'un cancer au cerveau, Christopher Stone est décédé dans la nuit de vendredi à ce samedi.

En avril 2022, Sophie Wilmès s'était mise en congé de ses fonctions de ministre des Affaires étrangères et vice-Première ministre MR pour "être présente" aux côtés de son mari. "La vie prend parfois et malheureusement des tournants douloureux [...] La maladie de mon mari sera un combat difficile", avait-elle déclaré. "Cette difficile épreuve n’est pas sans conséquence pour ma famille et donc sur mon rôle au sein du gouvernement belge. Être ministre exige rigueur, disponibilité et un engagement total qui ne me permettraient pas d’apporter l’aide et le réconfort dont Christopher et nos enfants auront besoin durant cette période difficile. Je souhaite être présente auprès de lui comme il l’a toujours été pour nous et mener ce combat avec lui et nos enfants"/

Quelques mois plus tard, en juillet, Sophie Wilmès avait définitivement quitté le gouvernement fédéral.