Un eurodéputé sur 4 a déjà été mêlé à une affaire délictueuse: "La non-réélection doit être à la clé"

"On vient de traverser l’affaire du Qatargate et le constat, c’est qu’une grande majorité de députés européens, comme d’autres politiques, sont incapables de s’autoréguler et de se mettre des barrières et des contraintes supplémentaires. C’est un mal qui existe partout, la corruption. Mais, le politique doit être exemplaire. Il y a des règles qui doivent être renforcées. Pour moi, la non-réélection doit être à la clé. Si une personne se rend coupable de corruption, elle ne devrait pas pouvoir se représenter dans un mandat. Et cela devrait être une règle généralisée. Il y a plein d’autres règles qui doivent encore être mises en place et on y bosse", a indiqué la député européenne Ecolo.