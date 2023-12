Un message de fin d'année de la ministre de la Défense et du Chod depuis un patrouilleur

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, et le "patron" de l'armée, l'amiral Michel Hofman, ont souhaité vendredi, de manière un peu décalée, pour la seconde année consécutive, de joyeuses fêtes de fin d'année au personnel du département, depuis un patrouilleur de la Marine.

Ce court clip bilingue avec sous-titrage, diffusé sur les réseaux sociaux, s'est immédiatement attiré la critique du président du MR, Georges-Louis Bouchez, qui a dénoncé sur X (anciennement Twitter), l'utilisation de "deux bateaux de la Défense, de dix militaires et de drones... tout ça pour la pub d'une ministre" (socialiste).

Le chef de la Défense (Chod), en uniforme de marin, déclare pour sa part que "nous avons progressé dans la transformation, la reconstruction et le renforcement de notre département", avant d'être interrompu par un signal d'alarme et un message du commandant du patrouilleur, le P902 Pollux qui signale "un père Noël en détresse".

Les deux principaux responsables du ministère de la Défense embarquent alors dans une embarcation - un RHIB, pour "rigid-hull inflatable boat" - afin de secourir le père Noël, lui aussi à bord d'un tel zodiac. Il leur remet des cadeaux avant de reprendre sa course.

Le clip d'une minute et 53 secondes se termine, plus traditionnellement, par un message de bonnes fêtes, adressé par la ministre et le Chod à l'adresse du personnel de la Défense.