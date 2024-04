Un projet belge récompensé aux Prix du Nouveau Bauhaus Européen 2024

Le projet belge "The Station" a remporté vendredi la deuxième place dans la catégorie "Façonner un écosystème industriel circulaire et soutenir une réflexion sur le cycle de vie", à l'occasion de la remise des Prix du Nouveau Bauhaus Européen 2024.

Ces prix récompensent "des projets et des initiatives remarquables qui combinent durabilité, inclusion et esthétique, démontrant comment la transition vers le Pacte vert européen peut enrichir concrètement la vie des personnes et des communautés", indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Les prix sont décernés dans quatre catégories et deux volets: l'un pour les projets établis (les "Champions du Nouveau Bauhaus Européen") et l'autre pour les initiatives prometteuses de jeunes candidats (les "Étoiles montantes du Nouveau Bauhaus Européen"). Le projet belge est inclus dans cette deuxième catégorie.