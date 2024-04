Une interdiction des robots tueurs passe en commission à la Chambre

Ce texte interdit la fabrication, le commerce et l'utilisation des armes létales totalement autonomes appelées aussi "robots tueurs". Ces systèmes d'armes sont capables de sélectionner et d'attaquer des cibles sans contrôle humain significatif, c'est-à-dire sans avoir reçu d'instruction directe d'un humain. Ils peuvent équiper des véhicules de combat motorisés, des avions de combat ou des navires. Concrètement, les robots tueurs seraient ajoutés à la liste des armes prohibées visée par la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.

Ce n'est pas la première fois que le sujet est discuté au parlement. En juillet 2018, la Chambre avait, dans une résolution adoptée à la quasi-unanimité, demandé au gouvernement de plaider en faveur de la conclusion d'un traité international interdisant ces systèmes d'armes.