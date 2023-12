Utiliser le Fonds de protection de l'Environnement pour les victimes:prématuré, juge le MR

Selon les Engagés, le Fonds pour la Protection de l'Environnement - qui est doté de 300 millions d'euros et alimenté à hauteur de 70 millions d'euros par an - pourrait être utilisé pour rembourser les dépenses en matière de santé (prises de sang, test...) des victimes de la pollution.

"Sur le principe, on est d'accord: quand il y a une crise, il faut agir vite et on ne doit pas attendre d'y voir parfaitement clair pour indemniser les victimes. Néanmoins, la différence entre un groupe de la majorité et l'opposition, c'est qu'en majorité, on veille à ce qu'il y ait une concertation", lui a répondu Nicolas Tzanetatos. "Si nous avons eu l'idée à la base, nous souhaitons évidemment qu'elle se concrétise mais il faut trouver le bon véhicule et voir l'ampleur que le processus d'indemnisation peut revêtir" puisque différents niveaux de pouvoir sont impliqués, a ajouté le député libéral. "Si j'en partage le fond, je crains qu'à ce jour, cette proposition soit prématurée. Ceci dit, je ne désespère pas, au nom de la majorité, qu'on puisse aboutir pour la plénière du 13 décembre", a-t-il conclu.