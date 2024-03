"Vous crachez continuellement votre venin": vives tensions entre Ludivine Dedonder et Denis Ducarme après les révélations de scandale à l'armée

"Comme j'ai dit récemment, monsieur Ducarme, je ne chercherai plus à discuter avec vous puisque vous ne cherchez pas à débattre. Vous crachez continuellement votre venin. Et comme dit dernièrement, j'en ai assez des brutes", a lancé hier Ludivine Dedonder à Denis Ducarme, à la Chambre. "Ça fait 21 ans que je suis dans ce Parlement et jamais, jamais, je n'ai subi ce que je viens de subir", a répondu le libéral.

Ce que l'armée traverse, c'est bien évidemment ce scandale de bizutage disproportionné... et ces comportements dégradants. Mais au Parlement, hier, le débat entre la ministre socialiste et le député MR a pris une toute autre tournure. "Je ne pense pas non plus avoir connu de ministre devant écouter autant de haine", a dit Ludivine Dedonder. Et Denis Ducarme de répondre: "Je pense en effet qu'il est tout à fait possible pour un parlementaire de déplorer que la défense nationale soit salie comme elle l'est aujourd'hui, sans pour autant être qualifiée de brute ou d'haineux. C'est tout à fait inacceptable."

Aujourd'hui, le mouvement réformateur parle d'injures publiques. Le chef de groupe libéral saisira la conférence des présidents.