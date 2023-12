Zakia Khattabi, Alain Maron et Barbara Trachte emmèneront la liste Ecolo à Bruxelles

"Trois ministres en exercice qui mettent leur force et leurs compétences au service du projet écologiste pour faire de Bruxelles une région plus verte et plus juste", a souligné Ecolo, samedi, dans un communiqué.

Citée dans le communiqué du parti, elle affirme, depuis le fédéral, avoir "mesuré le peu de cas qu'on fait de notre Région-Capitale: la répartition du fond de relance, le fond de transition européen (l'alliance objective des deux autres Régions sur le dos de Bruxelles) ou encore autour de la gestion de la gare du Midi. Ça suffit! Il est temps de porter haut et fort le fait bruxellois et d'en assumer la juste place à l'échelle du pays."

"Nous devons amplifier et accélérer les actions, déjà entreprises, qui font de Bruxelles une ville plus verte et plus juste! Avec Zakia et Barbara, dans un trio fort et uni, je mets toute mon énergie et ma détermination dans cette direction, a commenté pour sa part, Alain Maron, actuel ministre régional de la Transition climatique, de l'Environnement, et de l'Action sociale et de la Santé.