4 ans après le premier confinement, le télétravail s'est-il installé dans les habitudes des travailleurs belges?  

Le télétravail à la cote. Boosté par la crise sanitaire, il est depuis entré dans les habitudes au point de devenir la norme dans pas mal de secteurs.

Les employeurs se sont adaptés et les employés, eux, en tirent pas mal d'avantages : moins de trajets, plus de quiétude et l'occasion de souffler entre deux missions. De quoi évacuer le stress et augmenter le bien-être dans le travail.