73 écoles ont le label Eco Schools: qu’est-ce que cela change pour les élèves?

73 écoles primaires et secondaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont reçu le label Eco Schools l’an dernier. Une certification internationale qui atteste des efforts des enseignants et des élèves en faveur de l’environnement. Concrètement, en quoi cela consiste ? Comment enseigne-t-on le changement climatique et ses conséquences aujourd’hui dans nos écoles ?

Des élèves d’un athénée bruxellois consacrent leur pause de midi à l’installation d’abris pour les oiseaux autour de leur école. Ces nichoirs, ils les ont construits eux-mêmes en apprenant au passage les espèces qui pourraient s’y réfugier.