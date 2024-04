Accent Flamand: la Flandre veut-elle suicider ses vieux ?

Je ne sais pas vous, mais j’ai toujours trouvé que le néerlandais était une sorte de "langue Lego". En combinant deux mots, on en crée un troisième qui exprime d’une seule traite une idée plus complexe. Exemple : l’association de leven (vie) et moeheid (fatigue) donne levensmoeheid (lassitude de l’existence).

Okra, la grande association flamande de seniors est encore plus dure : "Il est inacceptable qu’on suggère aux gens d’en finir pour limiter les coûts pour la société."

"Ne me comprenez pas mal", rétorque Luc Van Gorp. "Pour moi, il est avant tout intolérable d’obliger quelqu’un qui veut en finir de continuer à vivre. 10% des gens ne le souhaitent tout simplement plus." Du côté francophone, le débat n’a pas encore percolé.

"La vie vaut encore la peine d’être vécue ?"

Pourtant, l’an dernier, Jacques Bredael (85 ans), ancien présentateur du journal télévisé de la RTBF, avait déclaré ceci dans "C’est pas tous les jours dimanche sur RTL" : "Quand on arrive à la fin de sa vie, on devrait pouvoir décider nous-mêmes quand ça suffit. J’ai envie de vivre pour profiter de l’existence, comme je le fais aujourd’hui. De pouvoir regarder la femme que j’aime ou regarder RTL. Est-ce que si on me prive de tout ça, la vie vaut encore la peine d’être vécue ? Non. Aujourd’hui, quand on demande l’euthanasie, ce sont deux médecins qui décident et, pour moi, c’est un problème."

Les politiques présents ce jour-là avaient poliment répondu que ça valait un débat de société. Il n’a jamais vraiment eu lieu. Du moins, jusqu’à aujourd’hui.