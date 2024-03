Accent flamand: pourquoi la N-VA est-elle raplapla ?

Bref, pour le bilan, c’est pas bizance. Même sur un plan personnel, Bart De Wever paraît ne pas tenir ses engagements. Exemple : en 2019, il avait annoncé qu’il deviendrait ministre-président flamand ou encore premier ministre fédéra. Il est resté à Anvers. On ne sait pas non plus très bien s’il veut ou pas s’allier au Vlaams Belang après les élections. Un jour c’est non, le lendemain un peu oui, et puis quoi ?

Cela étant, la N-VA n’est pas encore battue. A Alost, où je suis allé à la rencontre des habitants, le nationalisme démocratique semble encore avoir la cote. Attention : le fait qu’un journaliste à l’accent francophone comme moi pose les questions peut faire en sorte que des répondants cachent leur envie d’extrême-droite : les Flamands savent tous qu’elle est impopulaire au sud du pays. Quoi qu’il en soit, 1 électeur flamand sur 3 dit toujours ignorer pour qui il va voter. Tout peut donc encore changer.

Ce qui m’a enfin frappé à Alost, c’est que le goût pour la N-VA semble toujours pas mal dépendre de l’appréciation des électeurs pour son leader, Bart De Wever. On l’aime ou on ne l’aime pas et quand on l’aime, on vote souvent N-VA. Or le bourgmestre d’Anvers reste le plus populaire des politiques flamands, ça aussi, ça peut servir son parti. Tout compte fait, le 9 juin, il ne devra peut-être pas chercher un aphorisme en latin pour justifier sa première défaite.