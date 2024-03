Accent flamand: faut-il en finir avec le vote obligatoire (comme en Flandre)?

En Belgique, les citoyens ont le droit de voter. Depuis 1919 pour les hommes et 1948 pour les femmes, ça ne fait pas si longtemps que ça. Notre originalité – nous, les Belges, faire autrement que les autres, on adore ça – c’est que non seulement c’est un droit, mais aussi une obligation.

En Belgique, les citoyens ont le droit de voter. Depuis 1919 pour les hommes et 1948 pour les femmes, ça ne fait pas si longtemps que ça. Notre originalité – nous, les Belges, faire autrement que les autres, on adore ça – c’est que non seulement, c’est un droit, mais aussi une obligation. Bon, on n’est pas aussi seuls dans le cas qu’on ne croit. Le Luxembourg et la Grèce obligent à voter comme nous. De l’autre côté de l’Atlantique, la Bolivie et le Brésil font de même. C’est encore le cas à Nauru, une mini île-pays de 11 000 habitants, ancienne colonie australienne en Océanie.

Cela écrit, même en Belgique, les choses changent.

Le 13 octobre 2024, aux élections communales et provinciales, les Flamands seront pour la toute première fois libre de voter ou pas. La décision a été prise par le gouvernement régional N-VA-CD&V-Open VLD. Et c’est une révolution au royaume de Belgique qui n’en avait plus connu de pareille depuis 1830. Les Flamands suivent ainsi les Néerlandais qui ont abrogé le vote obligatoire en 1970. Mais que voit-on aux Pays-Bas ? Un taux de participation qui ne cesse de baisser. Exemple aux élections communales : 93 % de votants en 1966, 58 % en 2006, 49 % in 2022, moins de la moitié des inscrits, une misère.