Accident sur le ring de Bruxelles, risque d'aquaplanage: quel est l'état des routes ce vendredi matin?

06h32

Risque d'aquaplanage sur les routes

Soyez prudent si vous devez prendre la route ce matin, de fortes pluies tombent en ce moment sur le pays, nous sommes d'ailleurs en alerte jaune.

Et avec cette pluie il y a un risque d'aquaplanage sur les routes. Adaptez donc votre vitesse ce matin !

On part maintenant sur le ring de Bruxelles où un accident s'est produit il y a quelques minutes.

C'est en ring extérieur à hauteur de Diegem, en direction du viaduc de Vilvorde.

2 bandes de circulation sont obstruées à cet endroit et provoque des ralentissements.

Vous perdez 30 minutes actuellement entre les échangeurs de Woluwe-Saint-Etienne et de Machelen, en direction de Vilvorde.

Et puis ces ralentissements se répercutent aussi sur l'E40 en venant de Liège. Là vous êtes ralenti 5 minutes entre Sterrebeek et Woluwe-Saint-Etienne.

Enfin, d'autres ralentissements sur le ring, mais ceux-là sont habituels, c'est à l'approche du chantier de Léonard.

Vous êtes ralenti 25 minutes entre Wezembeek-Oppem et le carrefour Léonard, direction Waterloo.