Un octogénaire perdu deux jours dans les Fagnes: comment éviter de s'égarer dans les hauteurs de notre pays

"Si on quitte le chemin, évidemment, on peut être vite désorientés. Mais normalement, un promeneur ne doit pas quitter les sentiers, c'est contraire au règlement des réserves naturelles", rapporte Roger Herman, le président d'honneur de l'asbl Les amis de la Fagne.

Par le passé, quelques décès se sont produits, surtout pendant l'hiver. Les pompiers de la région ont même adapté leur équipement : "Des bâtons de marche, des raquettes à neige. On a des tentes pour pouvoir isoler et mettre en sécurité quelqu'un qu'on trouverait, le temps de mettre en place son évacuation", détaille Yannick Gohy, le capitaine à la zone de secours Vesdre-Hoegne et plateau.

Pour éviter tout incident, la prudence est de mise. Il faut veiller à quelques points de sécurité. "On prévient un proche qu'on va aller se promener, si on a l'occasion on peut laisser un mot sur son pare-brise en disant que l'on part sur tel sentier, prendre à manger et à boire en suffisance, porter des chaussures et des vêtements adaptés à la randonnée que l'on veut faire", conseille Yannick Gohy.

Veillez également bien à charger la batterie de votre téléphone au préalable.