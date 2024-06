Accident sur le ring extérieur à hauteur de Tervuren: quel est l'état des routes ce mardi matin?

06h29

Un accident sur le ring extérieur à hauteur de Tervuren

Un accident est signalé sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Tervuren en venant de Waterloo. C'est la bande d'arrêt d'urgence qui est obstruée. Pas d'entrave à la circulation donc.

Dans l'autre sens, sur le ring intérieur, des files entre Grand-Bigard et Jette (+5 min) puis entre Grimbergen et Machelen vers Zaventem (+4 min) puis évidemment entre Wezembeek-Oppem et Tervuren avec 10 minutes à ralentir vers Waterloo.

1 pièce métallique est aussi signalée sur l'E40 à hauteur de Cerexhe-Heuseux vers Aix-la-Chapelle.