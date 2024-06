Voici MobiOne, un nouveau concept de mobilité inventé par trois ingénieurs liégeois pour... mettre fin aux embouteillages

Trois ingénieurs liégeois pensent avoir trouvé la solution aux embouteillages. Ils développent un nouveau concept de mobilité : un petit véhicule électrique qui est à mi-chemin entre la voiture et le vélo. Ils cherchent à présent des partenaires pour développer leur projet.

Alexandre Simonis, un des responsables du projet, donne des détails sur son invention : "Légalement, ce sera un cyclomoteur de classe A, limité à 25 km heure et qu'on peut conduire sans permis. Et donc effectivement, il est dimensionné sur la même dimension qu'un vélo-cargo électrique pour pouvoir rouler sur les pistes cyclables".

Au niveau du poids, cette mini voiture pèse 70 kg et pourra en embarquer jusqu'à 150. Petite particularité : que cela soit pour se garer ou rentrer chez soi, elle peut se faire encore plus petite grâce à des vérins électriques, puis reprendre sa forme pour parcourir 40 km avec une charge. À noter que le produit final pourra recevoir une série d'options.

"Air conditionné, chauffage et de toute façon, il sera équipé de tous les équipements que vous retrouvez dans une voiture. Essuie-glace, phare, rétroviseur", précise Alessio Eboli, responsable technique.

Il s'agit là du pari un peu fou de trois ingénieurs liégeois. Ils ont fondé une coopérative et cherchent des partenaires prêts à se lancer dans l'aventure. "On s'adresse aussi aux acteurs qui font des interventions en ville, qui font des livraisons et qui se retrouvent assez régulièrement bloqués dans les embouteillages", rajoute Thibaut Detroux, responsable du développement commercial.