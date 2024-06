"Je ne pensais pas que j'aurais pu réussir": Jacqueline vient de passer son CEB… à 72 ans

Le sourire et la fierté de Jacqueline, diplômée à 72 ans, sont à la hauteur du chemin parcouru. "Je ne pensais pas que j'aurais pu réussir", nous confie-t-elle. Cette bûcheuse prépare son CEB depuis un an et demi, à raison de trois heures par semaine. Mathématique, français, géographie… Elle ne s'est pas démonté le jour de l'examen.

Et pourtant, au départ, rien ne la prédestinait à passer son CEB… Jusqu'au décès de son mari en 2019. Analphabète, elle s'est retrouvée démunie: "Mon mari est mort, c'est lui qui écrivait, alors je suis venue ici (NDLR: à l'ASBL lire et écrire) pour apprendre. J'ai rencontré Jean (le coordinateur) et il m'a dit qu'il n'y avait pas d'âge."