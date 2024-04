Accident sur le ring intérieur à hauteur de Woluwe-Saint-Etienne: quel est l'état des routes ce jeudi matin?

15 minutes à ralentir maintenant sur la fin de l'E411 depuis Overijse et 10 minutes sur le ring extérieur entre Mont-Saint-Jean et le Carrefour Léonard.

07h13

Accident sur le ring intérieur à hauteur de Woluwe-Saint-Etienne

Un accident vient d'être signalé sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Woluwe-Saint-Etienne dans la voie de raccordement vers l'E40.

Sur le ring intérieur, déjà pas mal de zones de ralentissements avec : 3 minutes entre Zellik et Jette, 10 minutes entre Expo et Machelen, 10 minutes entre Machelen et Woluwé-Saint-Etienne (suite à l'accident) et enfin 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren.

En extérieur, 5 minutes entre Strombeek-Bever et Wemmel vers Grand-Bigard.

10 minutes sur l'E429 entre Tubize et Halle.

10 minutes sur l'E411 entre Hoeilaart et Léonard et 5 minutes dans les travaux entre Daussoulx et Eghezée.