Affaire Adil, Squeezie, l'impôt en baisse: voici les 5 infos majeures de ce mercredi

Le vidéaste Squeezie, et surtout sa copine, Chloé Gervais, font face depuis quelques jours à une violente vague de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. En cause: sa réaction aux vidéos d'Abrège frère, célèbre sur TikTok. L’influenceuse voulait dénoncer les répercussions misogynes de ce contenu. Squeezie a réagi sur X, mais cela n’a pas calmé le déferlement de haine.

Abonnement… légumes

L’idée originale et verte du jour nous vient de Meux avec une agricultrice qui propose un système d’abonnement pour ses légumes. L’idée est de payer 373€ au début de la saison et ensuite, Florence s’engage à fournir des légumes pendant 40 semaines. Les clients peuvent alors venir se servir toutes les semaines et choisir en fonction de leurs préférences et leurs besoins.