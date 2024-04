Agents insultés et agressés, la SOFICO lance une campagne de sensibilisation

Pour Thierry Buquet, agent du SPW Mobilité, les conducteurs n'acceptent plus de contrainte sur les routes. "Les gens sont tout le temps pressés et vite énervés. Les gens n'acceptent pas de ralentir, malgré nos obstacles. Pour eux, même s'ils sont en tort, c'est de notre faute", témoigne-t-il.

Pendant tout le mois d’avril, 300 panneaux bordant les autoroutes et les principales nationales de Wallonie rappelleront les règles de respect.

Des chiffres alarmants

Chaque année, sur les autoroutes wallonnes, à hauteur d’un chantier, on recense en moyenne 4 décès et 178 blessés pour 111 accidents. Le dernier Baromètre européen de la conduite responsable, mené par la Fondation VINCI Autoroutes et l’Institut Ipsos, a mis en exergue que les conducteurs belges sont les plus nombreux (64%), parmi les 11 pays sondés, à reconnaître "oublier de ralentir à proximité d’une zone de travaux" en dépit du risque que cela entraine.