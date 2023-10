Attaque terroriste à Bruxelles: l'auteur présumé a revendiqué son acte dans une vidéo

Sur Facebook, l'auteur présumé de l'attaque terroriste dans le centre de Bruxelles a revendiqué son acte. Il évoque trois victimes dans la vidéo postée sur le réseau. "Je suis djihadiste de l'Etat Islamique, ceux qui aiment, aiment, ceux qui n'aiment pas n'aiment pas", dit-il. "On vit pour notre religion et on meurt pour notre religion."

Après une prière, il enchaîne. "Votre frère s'est vengé pour les musulmans", dit-il. "J'ai tué trois Suédois maintenant."

Il termine: "Je vais rencontrer mon Dieu, les musulmans seront contents et je demande pardon aux personnes à qui j'ai pu faire du mal."