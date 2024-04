Bière ? Vin ? Softs ? Voici le classement des boissons préférés des Wallons

Partager:

Le café, les softs, le vin et la bière restent en tête des boissons préférées des Wallons, ressort-il de la dernière étude de l'Observatoire de la consommation de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (Apaq-W), publiée lundi. Les breuvages locaux gagneraient, eux, à se faire mieux connaître. Selon l'enquête, menée auprès de 1.000 francophones en novembre 2023, le café et les softs/limonades arrivent en tête des préférences des Wallons en ce qui concerne les boissons non-alcoolisées (eau mise à part), puisque 8 répondants sur 10 ont déclaré en avoir consommés dans les trois mois ayant précédé l'étude. Pour ce qui est des alcools, le vin et la bière occupent le haut du classement, avec 47% des répondants ayant consommé du vin et 46% de la bière dans les trois mois ayant précédé l'étude. Seuls 3% des sondés ont déclaré ne pas avoir consommé d'alcool durant la période d'enquête.

Parmi les consommateurs de boissons non-alcoolisées, 23% affirment consommer des boissons d'origine wallonne. Les jus de fruits ou de légumes sont alors les plus bus. En revanche, un tiers des sondés déclarent ne pas boire de boissons locales et près de la moitié ne savent pas déterminer l'origine des boissons qu'ils consomment. Pour 60% des répondants, le prix reste le premier critère d'achat. Le fait que la boisson soit locale, bio ou issue d'une production durable n'est un critère que pour respectivement 6%, 5% et 4% des consommateurs. D'autres freins à la consommation des boissons locales sont le manque de visibilité en grande surface, l'absence de réflexe d'achat ou encore l'inattention à l'origine. En ce qui concerne les boissons alcoolisées, les breuvages locaux séduisent près d'un tiers des sondés (29%), tandis que 43% ne connaissent pas l'origine des boissons qu'ils consomment. Les bières apparaissent clairement comme la boisson alcoolisée wallonne la plus consommée, suivies du vin.