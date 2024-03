Des scientifique belges sollicitent l'IA pour parfaire le goût... de la bière: "C'était un travail de fourmi"

Des scientifiques belges sollicitent l'intelligence artificielle pour déterminer le goût et la qualité de la bière, a fait savoir mardi l'Institut flamand de biotechnologie (VIB). L'étude est publiée dans le périodique scientifique Nature Communications.

Comparer les goûts des nombreux styles de bière différents a toujours constitué un sacré défi. Actuellement, le consommateur peut essayer d'y voir plus clair en recourant aux nombreux ouvrages et guides consacrés au sujet. Mais le jugement ultime reste celui posé par chaque individu, laissant donc une grande part de subjectivité dans la démarche. Une équipe de chercheurs du VIB-Centre de Microbiologie de la KU Leuven et de l'Institut de recherche sur la bière, basé à Louvain, a souhaité rendre ces jugements sur telle ou telle bière plus objectifs. L'équipe a commencé a analysé des bières sur le plan chimique et est ainsi parvenue à répertorier les concentrations de centaines de composants aromatiques. Chaque bière était en outre jugée, sur la base de 50 critères, par un panel d'une quinzaine de personnes formées.