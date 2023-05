Bruxelles, 14ème ville la plus embouteillée du monde: comment l'expliquer?

Il y a moins de voitures dans la capitale, pourtant, il y a toujours beaucoup d'embouteillages. Selon un classement international, la capitale belge est la 14e ville la plus embouteillée au monde, et la 7e à l'échelle européenne.

Si on compare le boulevard Général Jacques à Ixelles en 1999 et aujourd'hui, on peut voir que les trois bandes circulation ont été réduites par endroits pour laisser la place à une piste cyclable. Mais si l'aménagement a changé, ce n'est pas le cas des embouteillages.