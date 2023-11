"Ça n'a aucune vertu éducative": la Belgique doit-elle légiférer sur la fessée?

Deux projets de loi ont déjà été proposés au parlement fédéral par le passé concernant la fessée, mais ils n'ont jamais abouti. Pour l'instant, il y a un vide juridique, beaucoup de place à l'interprétation. L'ONG DEI demande que ce soit plus clair: "C'est hyper important de fournir un cadre avec une forte portée symbolique et on espère que ça donne une base pour que d'autres initiatives puissent voir le jour", explique Vanessa Buvens, coordinatrice des programmes DEI.

L'expert en éducation Maurice Johnson Kanyonga était l'invité du RTL info 13H. Sa position est limpide: "Les professionnels sont unanimes, tout ce qu'on peut considérer comme châtiment ou punition corporelle sont des comportements à proscrire." Il continue: "Ça n'a aucune vertu éducative, c'est même contre-productif."