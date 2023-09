"Ça permet de diminuer les conflits entre élèves": que font les écoles pour lutter contre le harcèlement scolaire?

Ce matin, des élèves de cinquième année participent à un atelier particulier ; ils vont aborder l’intimidation scolaire et les faits de harcèlement dont certains sont victimes. "On m’a déjà dit que j’étais trop débile et trop con, et d’autres mots que je sais pas dire", confie l’un des élèves. "Je suis arrivée le premier jour avec des lunettes et on m’a un peu jugée et ça m’a fait mal", ajoute une autre.

Dès le début des primaires, les insultes, moqueries, bruits de couloir et exclusions sont déjà (trop) présents. "Quand on parle de harcèlement, c’est toujours, ou presque, parce qu’on a essayé de trouver la faille chez la victime", explique Nicolas Roland, professeur de 5e année. "Cette faille, on va faire en sorte qu’elle ressorte maintenant et que ces mots deviennent tabous dans notre école".