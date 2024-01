Ça se complique vers la capitale: quelle est la situation sur les routes ce mardi matin?

08h21

L'accident sur la E40 dégagé

L'accident sur la E40 Liège-Bruxelles à Sterrebeek a été dégagé. Mais des files sont toujours présentes entre Haasrode et Woluwé-Saint-Etienne (+30 min).

Situation aussi un peu compliquée sur le ring extérieur où vous perdez 30 minutes entre Braine-l'Alleud et le Carrefour Léonard. En intérieur, vous ajoutez 10 minutes entre Haut-Ittre et Huizingen puis 30 minutes entre Grand-Bigard et Machelen.

35 minutes à ajouter maintenant sur l'E411 Namur-Bruxelles : 20 de Overijse au Carrefour Léonard et 15 dans la zone de travaux avec des files débutant à Champion.

En région liégeoise, un accident est signalé à Vottem sur l'E313 venant d'Anvers. 10 minutes de files sont constatées entre Liers et Vottem en direction de Liège.

Vous ralentissez aussi 30 minutes sur l'E40 Aix-La-Chapelle - Liège entre l'Aire de Melen et Herstal-Haut. 15 minutes de perdues aussi sur l'E25 entre Wandre et Bressoux en direction de Liège.

Un accident s'est produit sur la Nationale 5 Charleroi-Philippeville-Couvin à hauteur de Bruly-de-Pesche en direction de Couvin. Le passage serait difficile. Un premier accident a eu lieu entre un camion et une voiture, suivi d'un autre accident impliquant un 3e véhicule.