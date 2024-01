Un cinquième des demandeurs d'emploi inoccupés ont moins de 25 ans en Wallonie: "Certains sont peu formés"

"Il y en a qui sont formés et certains qui sont peu formés. Donc on doit avoir une approche personnalisée vis à vis de ce public", commente Thierry Ney.

42% des demandeurs d'emploi inoccupés ont, au maximum, un diplôme de l’enseignement secondaire du 2e degré. 23% sont inoccupés depuis moins de six mois tandis que 43% le sont depuis deux ans et plus.

Au centre Construform de Châtelineau, ils sont formés aux métiers de la construction et il n'y a pas de prérequis : "Qui est motivé, capable de se lever et capable d'être présent tous les jours est le bienvenu", explique Mathieu Zaniol, le responsable de centre.

Le métier de couvreur, par exemple, est en pénurie, mais la formation aussi. "Nous peinons à recruter du public motivé qui serait prêt à aller jusqu'au bout", regrette-t-il. Mais Maxime, 21 ans, l'est vraiment : "La hauteur, ça ne me fait pas peur et j'aime bien tout ce qui est ardoise. Il faut vraiment être minutieux et ne pas aller trop vite pour faire du bon boulot", justifie-t-il.