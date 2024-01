Qu’est-ce qui fonctionne bien en Wallonie? La réponse étonnante d’un député PTB

A la question de savoir qu’est-ce qui fonctionne bien en Wallonie, la réponse de Germain Mugemangango peut prêter à sourire : "ce qui fonctionne bien, c’est la chaleur des citoyens », a-t-il dit d’un air amusé avant de préciser sa pensée : « la chaleur des citoyens, c’est très politique, le fait que les gens soient sympas, solidaires et combatifs. La Wallonie a une histoire de combats sociaux qui est très importante et créer ce rapport de force sociale dans la société, c’est essentiel pour les acquis des travailleurs et des travailleuses".

Est-ce que le gouvernement wallon a fait de bonnes choses? Germain Mugemangango pointe le fait que le PTB défend la gratuité des transports en commun "depuis très longtemps": "On voit que le gouvernement wallon a commencé ça. Les plus de 18 ans peuvent maintenant prendre les transports pour 1 euro par mois. C’est ironique, parce qu’il y a quelques années tous les partis, y compris PS et Ecolo, disaient que c’était une très mauvaise idée et maintenant, ils le font. Tout ce que moi j’espère, c’est qu’ils vont l’élargir à l’ensemble de la jeunesse et de la population pour stimuler ce transfert modal".

Est-ce que le député PTB a un message pour Elio Di Rupo? Le ministre-président wallon sera à sa place demain matin.

"J’espère que le parti socialiste sera prêt, après le 9 juin, à une politique de rupture, à une rupture avec des politiques du passé, notamment quand j’entends que même quand on sort son sac poubelle, on est taxé. La taxe poubelle de 150 à 200 euros qui existe en Wallonie mais pas Bruxelles. Il faut changer ça, et justement les déchets sont valorisés, cela donne du gaz, de l’énergie. Donc, il est temps de mettre cette taxe à 0. J’espère que les partis progressistes, PS et Ecolo, sont prêts à ce type de politiques de rupture", a-t-il indiqué.