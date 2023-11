"C'est confirmé": le personnel de cabine de Brussels Airlines sera en grève début décembre, il faudra prendre ses précautions

Prenez vos précautions si vous avez prévu de voyager avec Brussels Airlines le week-end du 1er décembre. Une grève de 3 jours est désormais confirmée à l'appel de la CNE, le syndicat Chrétien. Le personnel de cabine dénonce le non respect de leurs conditions de travail.

Au siège de Brussels Airlines règne une certaine fébrilité : à l'intérieur, aujourd'hui encore, une réunion entre direction et syndicats. Il faut dire que la compagnie aérienne tente de sortir d'une impasse : celle d'une grève le week-end prochain.

En effet, l'annonce vient de la CNE : entre le 1er et le 3 décembre, le syndicat chrétien des employés appelle à la grève. "C'est confirmé, nous nous mobilisons le 1er, le 2 et le 3", explique Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE. "Tous les délégués étaient d'accord qu'il fallait faire quelque chose. Il faut savoir que les chefs de cabine nous ont dit que si on ne faisait rien, eux allaient faire grève sans nous".