"C'est important de faire découvrir le travail quotidien": les fermes pédagogiques comme outil de sensibilisation pour les enfants

Depuis le début de la semaine, ce sont les congés de détente, et qui dit vacances, dit stage pour les enfants. Parmi tous les choix possibles, il y a celui de la découverte de monde agricole dans une ferme pédagogique. À Vieux Genappe, la Ferme de la Vallée est en activité depuis quatre générations, mais, depuis 1993, elle est aussi une ferme pédagogique qui accueille des classes toute l'année et accueille des stages. "On montre notre métier et tout ce qui est autour. On explique aux enfants d'où viennent les produits, certains ne savent plus. C'est important de faire découvrir le travail qu'on effectue au quotidien", explique l'agriculteur François-Xavier Bodart.

Dans cette exploitation, les enfants peuvent découvrir tous les aspects du travail dans une ferme. "On est dans un élevage où il y a 650 taureaux et vaches à viande, plus toute une série de cultures. Donc au fur et à mesure des saisons, les enfants peuvent voir les différents travaux de ferme", déclare Bertrand Habay, animateur pédagogique. Et visiblement, cela plaît aux enfants. "Moi j'aime bien voir les animaux à la ferme et les nourrir", dit Célia, 6 ans, "on peut brosser les animaux, s'occuper d'eux", préfère Louis, 9 ans.