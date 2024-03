"C'est triste": 10 ans après leur naissance en Belgique, les pandas de Pairi Daiza s'apprêtent à retourner en Chine

Yang, la soigneuse de Xing Hui, le mâle ayant donné naissance aux petits, assure qu’elle parle le panda. "Je peux sentir son humeur. Heureux ou pas. Lorsqu’il est content, ça donne comme un oiseau…Il se sent léger, plus grave… Il n’est pas très content", affirme-t-elle.

Ils sont gros, velus et excessivement mignons. Voici les trois pandas nés du programme scientifique mis en place par la fondation Pairi Daiza en 2014. Toa Boa (8 ans) Bao Di et Bao Mei (jumeaux de 6 ans) ainsi que leurs parents sont quotidiennement chouchoutés par les soigneurs du zoo.

Pour éviter de leur transmettre le moindre virus, Yang porte un masque et des gants lors du nourrissage. Ici, chaque repas est scrupuleusement pesé et complété de quelques vitamines. "C’est de l’Omega 3. C’est bon pour le panda. Pour sa peau, son système sanguin et ses poils", explique Yang. Bien que le panda ressemble à un ours en peluche, il n’en reste pas moins un animal sauvage. Il reste donc enfermé dans une cage le temps de la distribution des repas : "C’est pour sa sécurité et la mienne. Son sang est similaire à celui d’un tigre ou d’un lion. Il peut m’attaquer s’il s’énerve…".

Ce n'est pas gai de les voir partir

Au côté de Yang se trouve Robin, lui aussi soigneur. "Ce que je retiens, c'est quand même les jumeaux parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y en ait deux", se remémore-t-il. "Yang s'est occupé du premier, ils sont partis directement pour voir si tout se passait bien. Et là, on a entendu crier le deuxième ! On a eu la surprise de voir un deuxième pointer le bout de son nez". Les bébés pandas ne pèsent que 150 grammes à la naissance et demande une attention particulière, essentielle à leur survie. Les jumeaux vont rapidement devenir les ursidés les plus suivis sur les réseaux sociaux. De vraies stars !

Actuellement, Catherine Vancsok, directrice scientifique de la fondation Pairi Daiza, se dit satisfaite du travail accompli : "Ces données ont permis d'une part de prédire plus finement le moment de l'ovulation. Et la deuxième avancée permise par cette étude, c'est que maintenant, on a - en quelque sorte - un test de grossesse. Donc, non seulement il y a des bébés qui sont nés, mais en plus, on a des outils pour la suite".