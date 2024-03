"C'est une infection qui a des répercussions tant chez les filles que chez les garçons": 52% des jeunes sont vaccinés contre le papillomavirus en Wallonie

Commençons par la base, c'est quoi le papillomavirus? "C'est un virus, son nom l'indique. Il peut, dans certains cas, infecter. Donc ce sont des infections des organes génitaux. C'est le col de l'utérus, le vagin, le pénis, l'anus, mais aussi la bouche, le pharynx. C'est un virus qui va se transmettre par les relations sexuelles et aussi par les caresses intimes. C'est pour ça qu'on dit régulièrement que de toute façon, le préservatif ne va pas préserver totalement de l'infection", définit tout d'abord Syvie Anzalone, porte-parole de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

C'est l'infection sexuellement transmissible la plus répandue au monde à laquelle 50% des jeunes Belges sont vaccinés. Le chiffre vient de tomber. Ils sont exactement 52,4% en Belgique francophone. On vous parle du papillomavirus avec une spécialiste de l'ONE.

Dans les cas les plus importants, les cancers représentent les plus grands risques. "Le plus répandu, c'est celui du col de l'utérus. Et chez l'homme, c'est celui du pharynx. On peut aussi avoir, de manière moins grave, mais c'est évidemment désagréable, des verrues génitales", explique Sylvie Anzalone.

Des papillomavirus, 8 personnes sur 10 en auront au cours de leur vie, mais généralement, ils s'en iront naturellement. Par contre, dans 10% des cas, ils peuvent évoluer et devenir un cancer. Chaque année en Belgique, 1000 nouveaux cas sont détectés, 80% chez les femmes et 20% chez les hommes. "Avant, on pensait à tort, que les filles étaient les plus concernées. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est une infection qui a des répercussions tant chez les filles que chez les garçons", déclare la porte-parole.

"C'est vrai que dans les écoles, on en parle de plus en plus. Les jeunes aussi en parlent entre eux, sur les réseaux sociaux, on en parle, donc ce n'est plus du tout un sujet tabou", continue-t-elle.