Colère du monde agricole: le quartier européen retrouve son calme mais trois policiers ont été blessés

Les derniers tracteurs ont quitté la rue de la Loi après une manifestation mouvementée. Retour sur les événements et la reprise progressive de la situation dans le quartier européen.

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles (PolBru) compte trois policiers blessés lors de la manifestation des agriculteurs. Elle indique également que les manifestants ont incendié une quantité importante de pneus de voiture et de paille près du barrage rue de la Loi à la hauteur de la rue du Taciturne, et que des pneus et de la paille en feu ont été jetés sur la chaussée d'Etterbeek depuis le pont de la rue de la Loi. "Usage a également été fait de gaz lorsque certains manifestants ont voulu forcer le dispositif de la police avec des tracteurs. Une enquête a été immédiatement lancée pour identifier les émeutiers, sur la base de l'analyse des images", ajoute la police bruxelloise.



Les derniers tracteurs ont quitté le quartier européen

Les derniers tracteurs ont quitté la rue de la Loi sur un concert de klaxons, marquant la fin de la mobilisation des jeunes agriculteurs. Certains manifestants se sont dirigés vers Comeos, la Fédération des Entreprises de Belgique, pour participer à une concertation avec les acteurs de la chaîne alimentaire, tandis que d'autres ont regagné leurs communes respectives.