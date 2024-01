Coloré ne veut pas dire fruité: le drôle d'ingrédient utilisé par certains producteurs de yaourts pour nous tromper

Ce mercredi, votre émission "Coûte que coûte" s'intéresse aux yaourts, et plus particulièrement aux ingrédients qui les composent. Et le constat n'est pas glorieux. Benjamin Maréchal s'est rendu sur le plateau du RTL info Bienvenue pour faire un drôle de test avec Olivier Schoonejans: goûter deux yaourts à la fraise différents pour définir lequel contient le plus de fruit.

Probablement dupé par la couleur, votre présentateur s'est trompé après dégustation. Et pour brouiller notre esprit, certains producteurs utilisent un drôle d'ingrédient, la betterave. Celle-ci donne une couleur rouge plus vive aux yaourts, nous laissant croire qu'ils contiennent plus de fruit alors que ce n'est pas le cas, au contraire.