Complication, surinfection: la rougeole fait son grand retour en Belgique

"C’est une éruption qui gratte, on n'est vraiment pas bien, avec des complications possibles telles que des surinfections, des diarrhées importantes. On peut aussi avoir des encéphalées, des infections du cerveau ou des pneumonies", explique Jean-François Questiaux, chef du service pédiatrique du CHR Verviers.

La rougeole est extrêmement contagieuse, bien plus que le Covid et la grippe. Dans une pièce, le virus reste en suspension pendant deux heures ; une fois posé, il reste vivant 30 heures.

Dans la ville de Verviers, un quartier est particulièrement touché. Les enfants testés positifs n’étaient pas vaccinés : "On les isole dans la salle d’attente, on les voit rapidement et s'il y a moyen, on les traite à domicile".

L'importance des vaccins

La rougeole peut aussi contaminer les adultes. Généralement, ces derniers ont été vaccinés une première fois à l’âge d’un an, mais n'ont pas pris leur seconde dose.