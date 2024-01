Comprendre la situation intenable des producteurs laitiers: voici pourquoi Marc doit vendre son lait 4 fois moins cher qu'en supermarché

Depuis 35 ans, Marc Flemal, producteur laitier, se lève tous les matins à 6h pour effectuer le même rituel: nourrir le bétail. Il ne prend jamais de vacances. Et certains mois, il est privé de salaire. "L'industriel vient chercher notre lait tous les 3 jours et c'est seulement à la fin du mois qu'il nous dit combien il va nous payer, explique le producteur laitier. On n'a rien à dire là-dessus. On est obligés de vendre au prix où on veut bien l'acheter".

Aujourd'hui, Marc vend son lait entre 30 et 40 centimes le litre. C'est 3 à 4 fois moins cher que le prix en supermarché. "Alors, à 30 centimes, on est en-dessous du seuil de rentabilité. Là, financièrement, on ne s'en sort plus", dénonce Marc.