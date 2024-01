Les accès à l'autoroute E42 bloqués par les agriculteurs à Villers-le-Bouillet

Dénonçant le manque d'écoute du monde politique face aux revendications du secteur, la Fédération wallonne de l'agriculture (FWA) a organisé des actions de blocage routier dans les cinq provinces francophones du pays. Dans l'arrondissement de Huy-Waremme, c'est à Villers-le-Bouillet que les protestataires se sont donné rendez-vous, dès samedi matin, au niveau des deux ronds-points situés de part et d'autre de l'autoroute E42, entre Liège et Namur.

Un dispositif de barrage filtrant a été mis en place et devrait rester effectif jusque samedi vers 18h00, perturbant le trafic routier entre Huy et Waremme, en particulier au niveau des bretelles autoroutières. "Nous sommes ici pour rencontrer la population et la conscientiser, mais aussi pour actionner la sonnette d'alarme à l'égard des politiciens. Nous revendiquons notamment une simplification administrative, une législation plus compréhensive et un meilleur revenu. Le prix des matières premières flambe, alors que le prix de vente de nos récoltes et de notre bétail n'augmente pas", a expliqué Aline Depas (FWA) à l'agence Belga.