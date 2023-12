À deux semaines de Noël, les commerçants multiplient déjà les promotions pour encourager l'achat

Il ne reste que deux semaines avant Noël. Les personnes les plus organisées prennent de l'avance et clôturent déjà leurs achats. Les budgets diffèrent selon les ménages. "Maximum 50 euros par enfant", indique un père de famille. "De l'ordre de 30 euros", affirme une passante. "Et c'est un cadeau symbolique."

Dans un contexte plombé par l'inflation, les enseignes multiplient les promotions pour encourager les achats. "Certains types de télévisions sont en promotion pendant les fêtes au lieu d'après", dit Pierre-Alexandre Billiet, économiste pour le magazine Gondolat "Cette année, on voit beaucoup plus d'offres couplées en ce qui concerne les vêtements."