Crise du monde agricole: les agriculteurs ont manifesté au congrès du PS, ils attendent de vraies mesures

Les agriculteurs s'invitent dans la campagne électorale: après une visite au congrès des libéraux, place aux socialistes. Les agriculteurs font pression sur la grande distribution, et en parallèle, sur le monde politique. Un autre acteur important. "Ils pourront faire des lois pour essayer d'avoir un juste équilibre entre nous et le consommateur direct, c'est tout ce qu'on demande", explique Judy Peeters, président de la fédération des jeunes agriculteurs de Fleurus.

Au congrès du PS, c'est l'ovation pour les agriculteurs, qui sont venus des quatre coins du Hainaut. Du revenu aux importations, les jeunes agriculteurs rappellent leurs enjeux pour les prochains mois et réclament du concret. "On vient de déposer une proposition de loi qui vise précisément à faire en sorte qu'on ait des prix régulé, qu'on tienne compte des vrais coûts de production et qu'il y ait une vraie rémunération correcte pour nos agriculteurs", nous explique Paul Magnette, président du PS.