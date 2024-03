De plus en plus de sucres dans les produits transformés... salés: "Cela peut-être dangereux", prévient un diététicien

Parfois, là où on ne s'y attend pas d'ailleurs, comme dans les produits salés par exemple ! Trois-quarts des boissons ou aliments transformés contiennent un ingrédient sucrant, d'après une vaste enquête menée en France par l'Anses, l’agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

Dans cette enquête, plus de 54.000 produits ont été analysés entre 2008 et 2020 : 77% contiennent au moins un ingrédient sucrant (saccharose, sirop de glucose-fructose, aspartame, jus de fruits...), et ce, même dans des produits salés. Est-ce dangereux ?

"Le sucre et le sel ne sont pas dangereux en soi, c'est l'excès qui est dangereux", explique Pierre Garin, responsable du service diététique aux cliniques Universitaires Saint-Luc. "Malheureusement, aujourd'hui, cette surconsommation de produits transformés qui est dangereuse, car c'est là qu'on retrouve de l'excès en sel et en sucre. c'est cette surconsommation qui apporte des problèmes".

Parmi ces problèmes de santé, on parle notamment de diabète, de surpoids ou de maladies cardiovasculaires. Les spécialistes recommandent une consommation maximale de 100g de sucre par jour pour les adultes et adolescents, et 60g par jour pour les enfants de 4 à 7 ans.