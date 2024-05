La réussite du CEB à 60% au lieu de 50%, bonne ou mauvaise idée? La réponse d'un membre du Conseil pour l'Enseignement

Un débat sur la rigueur des évaluations

Le CEB de cette année se tiendra du lundi 24 au vendredi 28 juin. Certains suggèrent d’augmenter la difficulté du CEB en rehaussant le seuil de réussite à 60% et en ajoutant une épreuve certificative en 3e primaire pour tester les compétences de base en lecture, écriture et calcul. D’autres proposent de modifier le CEB en 6e primaire pour évaluer toutes les nouvelles matières du tronc commun.

Le Mouvement Réformateur (MR) s'inquiète également du faible taux de réussite du CE1D en 2e secondaire, attribuant ces résultats à des retards accumulés depuis la sortie de la 6e primaire.

Les arguments contre un durcissement

À l’inverse, Philippe Barzin, secrétaire général du Conseil pour l'Enseignement des Communes et des Provinces, estime qu'augmenter le seuil de réussite n’est pas la solution. "Un thermomètre n'est pas bon, on ne donne pas le bon symptôme ou le bon indicateur. Ce que nous prônons principalement, c'est l'amélioration des pratiques et de l'enseignement et non pas les modifications du thermomètre. Augmenter le niveau demandé au CEB ne ferait qu'augmenter la pression sur les enfants et la potentialité de redoublement, ce qui n'est pas une solution."